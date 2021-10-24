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Спорт / Соревнования

Псковские параспортсмены завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по настольному теннису

24 октября 2021 года, 15:09

Пароспортсмены Псковской области завоевали несколько медалей по итогам первых двух дней Всероссийских соревнований по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, посвященных памяти русского полководца Александра Невского.

Псковские параспортсмены завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по настольному теннису

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Участница паралимпийских игр, мастер спорта России Александра Васильева заняла первое место. Оксана Рудакова и Дарья Матвеева стали обладательницами серебряной и бронзовой медалей.

Псковские параспортсмены завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по настольному теннису

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Соревнования проходят в Великом Новгороде. В команду Псковской области вошли члены областной организации «Всероссийское общество инвалидов» и региональной общественной организации «Федерация спорта лиц с ПОДа».

Организатором соревнований является Всероссийское общество инвалидов.

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