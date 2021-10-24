Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Псковичи могут сделать одновременную вакцинацию от ковида и гриппа

24 октября 2021 года, 14:25

«Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа. Эффективность прививок в таком случае не снижается», – рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Псковичи могут сделать одновременную вакцинацию от ковида и гриппа

Фото: Дарья Хваткова

Первый компонент вакцины сделали 198 тыс. 870 жителей Псковской области, в том числе 364 за последние сутки. Завершили вакцинацию 188 тыс. 196 человек, 117 – за 23 октября. Ревакцинацию прошли 9 тыс. 360 человек, из которых 76 – за минувшие сутки.

В настоящее время израсходовано 79% поступившей вакцины.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские параспортсмены завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по настольному теннису
Основная линия электросети в Псковской области восстановлена
282 новых случая заражения коронавирусом за последние сутки в Псковской области
Мокрый снег и до +6 градусов ожидаются в Псковской области 24 октября
Из-за циклона «Игнац» в Псковской области без света остаются 67 населенных пунктов
В Пскове на одну ночь закроют перекресток улиц Юбилейной и Коммунальной
По субботам в псковской «Простории» пока не проводится вакцинация от коронавируса
Более 130 населенных пунктов Псковской области остаются без электроснабжения
В Псковскую область приехали 150 путешествующих по «Серебряному маршруту» туристов

Комментарии

Авторизация
No comments
Осеннее обострение

Общество / Здоровье
20 октября 17:58

Осеннее обострение

Как распознать депрессию и вовремя получить помощь
В гармонии с природой

Общество / Экология
19 октября 17:25

В гармонии с природой
От люка к люку

Общество
18 октября 11:08

От люка к люку

Псковский архитектор рассказал о проекте урбанистического брендирования городского пространства