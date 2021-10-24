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Общество

Основная линия электросети в Псковской области восстановлена

24 октября 2021 года, 13:36

Энергетики восстановили основную линию электросети в Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на региональный комитет по тарифам и энергетике.

Основная линия электросети в Псковской области восстановлена

Фото: Дарья Хваткова

Сотрудники занимаются отработкой заявок потребителей и локальными отключениями (отдельные заявки по 0,4 кВ). Также остаются потребители, запитанные от резервных источников электроснабжения.

Из-за циклона «Игнац» на вечер 23 октября 67 населенных пунктов Псковской области остались без электроснабжения.

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