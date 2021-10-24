Основная линия электросети в Псковской области восстановлена

Энергетики восстановили основную линию электросети в Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на региональный комитет по тарифам и энергетике.
Энергетики восстановили основную линию электросети в Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на региональный комитет по тарифам и энергетике.
Сотрудники занимаются отработкой заявок потребителей и локальными отключениями (отдельные заявки по 0,4 кВ). Также остаются потребители, запитанные от резервных источников электроснабжения.
Из-за циклона «Игнац» на вечер 23 октября 67 населенных пунктов Псковской области остались без электроснабжения.