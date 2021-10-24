282 новых случая заражения коронавирусом за последние сутки в Псковской области

В Пскове (всего 18 тыс. 952) заболели 96 человек, в Великих Луках (всего 9 тыс. 229) – 42.

В Псковском районе (всего 4 тыс. 596) заразились 19 человек, в Невельском районе (всего 2 тыс. 312) – 17, в Красногородском районе (всего 569) – 11. По 10 новых случаев зафиксировано в Новосокольническом (всего 1 тыс. 502) и Опочецком (всего 1 тыс. 597) районах, по девять – в Пушкиногорском (всего 654), Дедовичском (всего 1 тыс. 389) и Локнянском (всего 382) районах. В Гдовском районе (всего 884) заболели восемь человек. В Стругокрасненском (всего 817) и Великолукском (всего 1 тыс. 424) коронавирус диагностировали у семи местных жителей, Островском (всего 2 тыс. 567) и Печорском (всего 1 тыс. 116) – у шести. Пять человек заболели в Куньинском районе (всего 501), три – в Себежском (всего 1 тыс. 98). По два человека заболели в Палкинском (всего 549), Порховском (всего 1 тыс. 686) и Пыталовском (всего 613) районах, по одному – в Бежаницком (всего 582) и Новоржевском (всего 732) районах.

За время пандемии проведено 588 тыс. 778 исследований, в том числе 1 тыс. 875 – за последние сутки. Заболели за весь период коронавирусом 56 тыс. 39 человек. Выздоровело из них 47 тыс. 482 жителя региона, 283 – за 23 октября. Скончались 884 больных, 4 – за последние сутки.