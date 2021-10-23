В Пскове на одну ночь закроют перекресток улиц Юбилейной и Коммунальной

Перекресток улиц Коммунальной и Юбилейной снова закроют в Пскове на одну ночь. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Перекрытие дорожного участка произойдет с 25 октября 23.00 до 26 октября 06.00. Перекресток закроют для движения автотранспорта в связи с проведение дорожных работ.

В качестве объезда определены улицы Народная и Кузбасской дивизии, а также Рижский проспект.