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Общество

Более 130 населенных пунктов Псковской области остаются без электроснабжения

23 октября 2021 года, 15:50

Из-за циклона «Игнац» 133 населенных пункта Псковской области остаются без электроснабжения. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. Данные приводятся на 23 октября 13.00.

Более 130 населенных пунктов Псковской области остаются без электроснабжения

Новые отключения в Псковской области добавились из-за прошедшего в ночное время сильного ветра, вызванного циклоном «Игнац», в тыловой части которого находится регион на данный момент.

«Бригады энергетиков продолжают восстановительные работы», – говорится в сообщении.

22 октября без электроэнергии остались более 4 тысяч псковичей.

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