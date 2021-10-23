Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

В ходе исследования пещер Псково-Печерского монастыря обнаружили около 400 керамид

23 октября 2021 года, 12:58

386 керамид обнаружили в ходе предварительных исследований в пещерах Псково-Печерского монастыря. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В ходе исследования пещер Псково-Печерского монастыря обнаружили около 400 керамид

Фото: АНО «Возрождение»

По результатам предпроектных работ в пещерах были обнаружены 238 керамид из известняка, 102 – из керамики, 16 – из мрамора, 14 – из металла, 10 – из камня (однако точно материал определить не удалось), 4 – из гранита, 1 – из дерева и металла, 1 – из кирпича, металла и известняка. Их количество, а также местоположение и состояние, были зафиксированы на план-схемах улиц-галерей с историческими названиями. Кроме того, им были присвоены соответствующие порядковые номера.

В ходе исследования пещер Псково-Печерского монастыря обнаружили около 400 керамид

Фото: АНО «Возрождение»
В ходе исследования пещер Псково-Печерского монастыря обнаружили около 400 керамид

Фото: АНО «Возрождение»

«Визуальным осмотром был определен состав материала каждой керамиды, что позволило определить тип материала. По предварительному инженерному заключению определено, что все типы керамид требуют проведения комплексных научных исследований, по результатам которых можно определить характеристики и способы расчисток, консервации и реставрации керамид», – отметили представители организации и добавили, что перечень обнаруженных керамид с рекомендациями и краткими исследованиями на данный момент не является окончательным.

В ходе исследования пещер Псково-Печерского монастыря обнаружили около 400 керамид

Фото: АНО «Возрождение»
В ходе исследования пещер Псково-Печерского монастыря обнаружили около 400 керамид

Фото: АНО «Возрождение»
В ходе исследования пещер Псково-Печерского монастыря обнаружили около 400 керамид

Фото: АНО «Возрождение»

В ходе предварительного исследования в пещерах монастыря также были обнаружены обломки надгробных плит разного материала и с разными рисунками. Все они требуют более детального и подробного изучения и соотнесения между собой. Кроме того, на данный момент необходимо выяснить текущее состояние и место пребывания керамид, отсутствие которых было выявлено при исследовании исторических и архивных материалов.

В ходе исследования пещер Псково-Печерского монастыря обнаружили около 400 керамид

В ходе исследования пещер Псково-Печерского монастыря обнаружили около 400 керамид


«Плиты Псково-Печерского монастыря – уникальный историко-художественный памятник, входящий в комплекс некрополя Псково-Печерского монастыря. Они также представляют собой огромный комплекс памятников древнерусской эпиграфики», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день керамиды Псково-Печервского монастыря не имеют аналогий по полноте, цельности и сохранности материалов. Именно они дают представление о художественном надгробии – важнейшей из областей декоративного искусства древнего Пскова. Почерки на них позволяют проследить те моменты, которые происходили в псковском письме на протяжении XVI – XVIII веков.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более девяти тысяч псковичей прошли ревакцинацию от коронавируса
Осадки и до +8 градусов прогнозируются в Псковской области 23 октября
В Пскове в Варлаамовском сквере появится прогулочная зона
Более четырех тысяч псковичей остались без света из-за сильного ветра
До 8 градусов тепла ожидается в Псковской области 23 октября
Троих юношей из Пскова признали виновными в избиении бездомных
Новая аллея появится в Пскове на берегу Великой
Новая номинация «Экомышление» появилась у премии «Народное признание – 2021»
До -5 градусов похолодает в Псковской области ночью 24 октября

Комментарии

Авторизация
No comments
Событие века

Культура
24 сентября 15:40

Событие века

Что ждет Анастасиевскую часовню Пскова в год ее 110-летия
Слава «Октябрю»!

Культура
23 сентября 14:25

Слава «Октябрю»!

Что археологи надеются найти на раскопках в центре города
Труба зовет

Культура
17 сентября 21:24

Труба зовет

Как печорская кирха с уникальным старинным органом обрела вторую жизнь