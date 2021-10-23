В ходе исследования пещер Псково-Печерского монастыря обнаружили около 400 керамид

По результатам предпроектных работ в пещерах были обнаружены 238 керамид из известняка, 102 – из керамики, 16 – из мрамора, 14 – из металла, 10 – из камня (однако точно материал определить не удалось), 4 – из гранита, 1 – из дерева и металла, 1 – из кирпича, металла и известняка. Их количество, а также местоположение и состояние, были зафиксированы на план-схемах улиц-галерей с историческими названиями. Кроме того, им были присвоены соответствующие порядковые номера.