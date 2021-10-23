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Общество / Здоровье

Более девяти тысяч псковичей прошли ревакцинацию от коронавируса

23 октября 2021 года, 11:03

9 тыс. 284 жителя Псковской области прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции за все время прививочной кампании. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. За минувший день число ревакцинированных увеличилось на 466 человек.

Более девяти тысяч псковичей прошли ревакцинацию от коронавируса

Фото: Арсений Тимашов

За минувшие сутки, 22 октября, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 605 жителей Псковской области (всего 198 тыс. 506). Полностью прошли курс вакцинации 188 тыс. 79 человек, в том числе 1 тыс. 211 – за прошедший день.

«Динамика прививочной кампании продолжает расти. Спасибо всем, кто разумно относится к существующим рискам и угрозам», – резюмировал глава региона Михаил Ведерников.

Расход поступившей вакцины в Псковской области на данный момент составляет 78,8%.

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