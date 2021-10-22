Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Пскове в Варлаамовском сквере появится прогулочная зона

22 октября 2021 года, 19:45

Прогулочная зона и детская площадка появятся в Варлаамовском сквере в Пскове. Об этом во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте сообщил и.п. главы администрации города Борис Елкин.

В Пскове в Варлаамовском сквере появится прогулочная зона

Фото Андрея Степанова

Во время прямой трансляции, которую велась с улицы Леона Поземского, Борис Елкин посетил территорию за кремлевской стеной и подчеркнул, что в скором времени это место будет очень красивым.

Он рассказал, что в Варлаамовском сквере появятся прогулочная зона с хорошим освещением и детская площадка. «В этом месте не так много прогулочных зон, их в принципе хотелось бы больше», – отметил Борис Елкин. По его словам, городская администрация намерена прорабатывать данный вопрос.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более четырех тысяч псковичей остались без света из-за сильного ветра
До 8 градусов тепла ожидается в Псковской области 23 октября
Троих юношей из Пскова признали виновными в избиении бездомных
Новая аллея появится в Пскове на берегу Великой
Новая номинация «Экомышление» появилась у премии «Народное признание – 2021»
До -5 градусов похолодает в Псковской области ночью 24 октября
Тала Нещадимова: Прошедший град не достиг критериев опасного явления
К июлю 2022 года в Пскове отремонтируют улицу Александра Невского
До 25 декабря в Пскове разработают концепцию развития велотранспортной системы

Комментарии

Авторизация
No comments
Осеннее обострение

Общество / Здоровье
20 октября 17:58

Осеннее обострение

Как распознать депрессию и вовремя получить помощь
В гармонии с природой

Общество / Экология
19 октября 17:25

В гармонии с природой
От люка к люку

Общество
18 октября 11:08

От люка к люку

Псковский архитектор рассказал о проекте урбанистического брендирования городского пространства