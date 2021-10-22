До 8 градусов тепла ожидается в Псковской области 23 октября

23 октября по Псковской области воздух в дневное время прогреется до +3...+8 градусов, в ночное похолодает до +1...+6 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
23 октября по Псковской области воздух в дневное время прогреется до +3...+8 градусов, в ночное похолодает до +1...+6 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 23 октября, по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня по региону прогнозируются небольшие осадки, местами умеренные.
Ветер западных, северо-западных направлений будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.
Атмосферное давление ниже нормы.