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Досуг / Погода

До 8 градусов тепла ожидается в Псковской области 23 октября

22 октября 2021 года, 18:40

23 октября по Псковской области воздух в дневное время прогреется до +3...+8 градусов, в ночное похолодает до +1...+6 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До 8 градусов тепла ожидается в Псковской области 23 октября

Фото Арсения Тимашова

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 23 октября, по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня по региону прогнозируются небольшие осадки, местами умеренные.

Ветер западных, северо-западных направлений будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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