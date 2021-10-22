Новая аллея появится в Пскове на берегу Великой

В Пскове на берегу Великой в ноябре начнутся работы по строительству аллеи в честь 300-летия прокуратуры. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил и.п. главы городской администрации Борис Елкин. Аллея должна появиться около улицы Никольской.

Дальнейшее развитие территории начнется после работ по созданию самой аллеи. И.п. главы администрации Пскова отметил, что деньги на ее строительство уже поступили.

«Там планируется сделать и скейт-парк. В принципе, уже заканчиваются подготовительные проектные работы, техзадание формируется, в этом году будет проторговано», – сообщил Борис Елкин и добавил, что в 2021-2022 году планируется его строительство.