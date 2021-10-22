До 25 декабря в Пскове разработают концепцию развития велотранспортной системы

Концепцию развития велотранспортной системы разработают в Пскове к 25 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Работа по разработке концепции ведется подрядной организацией ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры». Концепция будет направлена на создание связанной, безопасной и единой велосипедной сети. Это позволит сформировать в городе сбалансированную мультимодальную транспортную систему, которая позволит гражданам комфортно передвигаться по Пскову.

В рамках контракта с управлением городского хозяйства подрядная организация проанализирует транспортную инфраструктуру Пскова и определит, где в городе можно организовать сеть велодорожек. В концепции будут учитываться и те велодорожки, которые были ранее запроектированы, но не реализованы.

Специалисты, в процессе разработки, рассмотрят как вариант капитального строительства новых велодорожек, проработав изменения в схеме дорожного движения, так и использование существующей проезжей части и тротуаров.

Кроме того, заместитель начальника УГХ Александр Грацкий поручил отдельно проработать вопрос организации велодорожек на мостах Александра Невского и 50-летия Октября, сохранив при этом имеющиеся в Пскове зеленые насаждения. Также при разработке концепции необходимо учесть условия обслуживающих улично-дорожную сеть организаций.



Подрядчик должен предоставить отчетную документацию до 25 декабря.

Первые велодорожки появятся на тротуарах Пскова в 2022 году, на которых не нужно проводить планировочные работы. На них будет нанесена разметка установлены специальные знаки.