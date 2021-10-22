Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Транспорт / Инфраструктура

До 25 декабря в Пскове разработают концепцию развития велотранспортной системы

22 октября 2021 года, 14:35

Концепцию развития велотранспортной системы разработают в Пскове к 25 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

До 25 декабря в Пскове разработают концепцию развития велотранспортной системы

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Работа по разработке концепции ведется подрядной организацией ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры». Концепция будет направлена на создание связанной, безопасной и единой велосипедной сети. Это позволит сформировать в городе сбалансированную мультимодальную транспортную систему, которая позволит гражданам комфортно передвигаться по Пскову.

В рамках контракта с управлением городского хозяйства подрядная организация проанализирует транспортную инфраструктуру Пскова и определит, где в городе можно организовать сеть велодорожек. В концепции будут учитываться и те велодорожки, которые были ранее запроектированы, но не реализованы.

Специалисты, в процессе разработки, рассмотрят как вариант капитального строительства новых велодорожек, проработав изменения в схеме дорожного движения, так и использование существующей проезжей части и тротуаров.

Кроме того, заместитель начальника УГХ Александр Грацкий поручил отдельно проработать вопрос организации велодорожек на мостах Александра Невского и 50-летия Октября, сохранив при этом имеющиеся в Пскове зеленые насаждения. Также при разработке концепции необходимо учесть условия обслуживающих улично-дорожную сеть организаций.

Подрядчик должен предоставить отчетную документацию до 25 декабря.

Первые велодорожки появятся на тротуарах Пскова в 2022 году, на которых не нужно проводить планировочные работы. На них будет нанесена разметка установлены специальные знаки.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Троих юношей из Пскова признали виновными в избиении бездомных
Новая аллея появится в Пскове на берегу Великой
Новая номинация «Экомышление» появилась у премии «Народное признание – 2021»
До -5 градусов похолодает в Псковской области ночью 24 октября
Тала Нещадимова: Прошедший град не достиг критериев опасного явления
К июлю 2022 года в Пскове отремонтируют улицу Александра Невского
Порядка 9 тысяч заявок на догазификацию подали псковичи
Юный пскович стал чемпионом Европы по шахматам
274 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Псковской области за последние сутки

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
16:16 22.10.2021

До этого сначала ,ужас как необходима ,концепция развития ямочного ремонта во дворах,особенно за областной стоматологией. Нет,не желают там бывать чиновники и депутат-мэр. Что проще простого, заасфальтировать огромные ямы, не надо никаких концепций изобретать. Годами,скоро десятилетие будет ямам во дворе, но у них программа аж до 2027 года 120 дворов Пскова отремонтируют. Так и не дождаться.

Переходный период

Транспорт / Инфраструктура
18 августа 09:10

Переходный период

Для псковских «зебр» может начаться «светлая полоса»
Туда и обратно

Транспорт / Инфраструктура
4 августа 17:01

Туда и обратно

Общественники предлагают изменить схему объезда перекрытой улицы Кузбасской Дивизии в Пскове
Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте

Транспорт / Инфраструктура
6 июля 11:46

Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте