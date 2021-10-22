До 25 декабря в Пскове разработают концепцию развития велотранспортной системы

Концепцию развития велотранспортной системы разработают в Пскове к 25 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.
Концепцию развития велотранспортной системы разработают в Пскове к 25 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.
Работа по разработке концепции ведется подрядной организацией ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры». Концепция будет направлена на создание связанной, безопасной и единой велосипедной сети. Это позволит сформировать в городе сбалансированную мультимодальную транспортную систему, которая позволит гражданам комфортно передвигаться по Пскову.
В рамках контракта с управлением городского хозяйства подрядная организация проанализирует транспортную инфраструктуру Пскова и определит, где в городе можно организовать сеть велодорожек. В концепции будут учитываться и те велодорожки, которые были ранее запроектированы, но не реализованы.
Специалисты, в процессе разработки, рассмотрят как вариант капитального строительства новых велодорожек, проработав изменения в схеме дорожного движения, так и использование существующей проезжей части и тротуаров.
Кроме того, заместитель начальника УГХ Александр Грацкий поручил отдельно проработать вопрос организации велодорожек на мостах Александра Невского и 50-летия Октября, сохранив при этом имеющиеся в Пскове зеленые насаждения. Также при разработке концепции необходимо учесть условия обслуживающих улично-дорожную сеть организаций.
Подрядчик должен предоставить отчетную документацию до 25 декабря.
Первые велодорожки появятся на тротуарах Пскова в 2022 году, на которых не нужно проводить планировочные работы. На них будет нанесена разметка установлены специальные знаки.
До этого сначала ,ужас как необходима ,концепция развития ямочного ремонта во дворах,особенно за областной стоматологией. Нет,не желают там бывать чиновники и депутат-мэр. Что проще простого, заасфальтировать огромные ямы, не надо никаких концепций изобретать. Годами,скоро десятилетие будет ямам во дворе, но у них программа аж до 2027 года 120 дворов Пскова отремонтируют. Так и не дождаться.