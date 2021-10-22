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Происшествия

Контрабандистов с сигаретами поймали в лесу в Палкинском районе

22 октября 2021 года, 12:32

В лесу у деревни Унтино Палкинского района пограничники задержали четырех молодых людей, которые несли коробки с сигаретами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Контрабандистов с сигаретами поймали в лесу в Палкинском районе

Молодые люди направлялись в сторону границы. Как они позже рассказали пограничникам, целью было незаконное перемещение табачной продукции из России в Латвию.

У нарушителей изъяли более 4 тыс. 200 пачек табачных изделий. По предварительной оценке, стоимость контрабанды превысила 400 тыс. рублей.

Сигареты переданы на экспертизу, пограничники устанавливают все обстоятельств противоправной деятельности. 

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