Часть Новоржевского района осталась без света

Во многих населенных пунктах Новоржевского района произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает газета «Земля новоржевская». Электричество отключилось из-за порывистого сильного ветра.

Без света остаются жители деревень Губкино, Задолжье, Барута, Скомарохово, Теляково, Петровское, Потапово, Грибово, Залог, Поташово, Дубров, Стехово, Осинкино. На линии Клескалово-Кудяево энергетики установили дизель-генератор. Новоржевский хлебозавод также остался без электроэнергии. На месте работают специалисты.

Всего обесточено 20 населенных пунктов, 471 человек остались без электричества. Электроснабжение восстанавливают шесть бригад, к работам привлекли 15 человек на шести единицах техники.



