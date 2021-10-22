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Экономика / ЖКХ

Часть Новоржевского района осталась без света

22 октября 2021 года, 12:04

Во многих населенных пунктах Новоржевского района произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает газета «Земля новоржевская». Электричество отключилось из-за порывистого сильного ветра.

Часть Новоржевского района осталась без света

Фото из группы «Земля новоржевская» в «ВКонтакте»

Без света остаются жители деревень Губкино, Задолжье, Барута, Скомарохово, Теляково, Петровское, Потапово, Грибово, Залог, Поташово, Дубров, Стехово, Осинкино. На линии Клескалово-Кудяево энергетики установили дизель-генератор. Новоржевский хлебозавод также остался без электроэнергии. На месте работают специалисты.

Всего обесточено 20 населенных пунктов, 471 человек остались без электричества. Электроснабжение восстанавливают шесть бригад, к работам привлекли 15 человек на шести единицах техники.


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