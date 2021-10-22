Губернатор призвал псковичей ограничить социальные контакты

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона ограничить социальные контакты в ближайшие две недели. «Сейчас мы либо справимся и преодолеем пик заболеваемости к середине ноября, либо столкнёмся с необходимостью вводить тотальный локдаун. От этого пострадают все», - заявил он в видеообращении на своей странице в Instagram.

По словам главы региона, ограничительных мер можно было бы избежать, если бы вакцинация от коронавируса шла более активно. Он обратил внимание жителей на то, что вакцины достаточно и она доступна всем в каждом муниципалитете региона.

«Ограничения и возможная болезнь – это куда хуже, чем безопасная вакцина. Тем более, что её эффективность подтверждена и практикой, и временем. Используйте предстоящие две недели, чтобы защитить своё здоровье. Это абсолютно необходимо, если мы хотим жить в нормальных, привычных условиях», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что противостояние распространению инфекции идёт уже не первый год и даётся непросто. «Но каждую волну, благодаря вашему терпению, пониманию и ответственности, мы достойно выходили из схватки с болезнью. Рассчитываю, что так будет и в этот раз. Давайте наберемся терпения. Будем дисциплинированными, в эти две недели переломим ход распространения инфекции и будем постепенно возвращаться к привычной жизни», - заключил Михаил Ведерников.