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Общество / Здоровье

Губернатор призвал псковичей ограничить социальные контакты

22 октября 2021 года, 11:11

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона ограничить социальные контакты в ближайшие две недели. «Сейчас мы либо справимся и преодолеем пик заболеваемости к середине ноября, либо столкнёмся с необходимостью вводить тотальный локдаун. От этого пострадают все», - заявил он в видеообращении на своей странице в Instagram.

Губернатор призвал псковичей ограничить социальные контакты

По словам главы региона, ограничительных мер можно было бы избежать, если бы вакцинация от коронавируса шла более активно. Он обратил внимание жителей на то, что вакцины достаточно и она доступна всем в каждом муниципалитете региона.

«Ограничения и возможная болезнь – это куда хуже, чем безопасная вакцина. Тем более, что её эффективность подтверждена и практикой, и временем. Используйте предстоящие две недели, чтобы защитить своё здоровье. Это абсолютно необходимо, если мы хотим жить в нормальных, привычных условиях», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что противостояние распространению инфекции идёт уже не первый год и даётся непросто. «Но каждую волну, благодаря вашему терпению, пониманию и ответственности, мы достойно выходили из схватки с болезнью. Рассчитываю, что так будет и в этот раз. Давайте наберемся терпения. Будем дисциплинированными, в эти две недели переломим ход распространения инфекции и будем постепенно возвращаться к привычной жизни», - заключил Михаил Ведерников.

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