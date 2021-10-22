Небольшие дожди пройдут в Псковской области 22 октября

22 октября в Псковской области ожидаются облачность и небольшой дождь, местами - умеренный. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Синоптики передают, что ветер будет западных направлений, сильный, порывистый. Температура воздуха днем будет +5...+10 градусов, ночью – +3...+8.

В Пскове днем воздух прогреется до +8...+10 градусов, ночью похолодает до +2...+4.

В Великих Луках температура днем будет от +8 до +10, ночью – +3...+5.