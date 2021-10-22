Более 1,2 тыс. человек сделали первую прививку от коронавируса за последние сутки в Псковской области

За последние сутки, 21 октября, первую прививку от ковида в Псковской области сделал 1 тыс. 253 человек (всего 196 тыс. 901). Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Система QR-кодов начнёт действовать на территории Псковской области С 30 октября», – напомнил глава региона.

Второй компонент вакцины за последние сутки поставили 789 человек (всего 186 тыс. 868). Ревакцинировались за минувшие сутки 382 жителя региона (всего 8 тыс. 818).

Расход поступившей вакцины в регионе на данный момент составляет 78,5%.