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Досуг / Погода

Более 1,2 тыс. человек сделали первую прививку от коронавируса за последние сутки в Псковской области

22 октября 2021 года, 08:20

За последние сутки, 21 октября, первую прививку от ковида в Псковской области сделал 1 тыс. 253 человек (всего 196 тыс. 901). Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. 

«Система QR-кодов начнёт действовать на территории Псковской области С 30 октября», – напомнил глава региона.

Второй компонент вакцины за последние сутки поставили 789 человек (всего 186 тыс. 868). Ревакцинировались за минувшие сутки 382 жителя региона (всего 8 тыс. 818).

Расход поступившей вакцины в регионе на данный момент составляет 78,5%.

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