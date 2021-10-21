Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До 10 градусов тепла и сильный ветер прогнозируются в Псковской области 22 октября

21 октября 2021 года, 18:45

22 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +5...+10 градусов и +3...+8 градусов — ночью. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До 10 градусов тепла и сильный ветер прогнозируются в Псковской области 22 октября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 22 октября, по Псковской области ожидается облачная погода. По региону пройдут небольшие дожди, местами умеренные.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. Местами с порывами до 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление вновь ниже нормы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 100 десантников произвели высадку штурмовым способом в Псковской области
Журналистка «Псковской правды» победила на конкурсе «СеЗам-2021»
Лонгрид «Псковской правды» отмечен в номинации «Лучшая публикация» конкурса «СеЗам-2021»
Борис Елкин подал документы для участия в конкурсе на пост сити-менеджера Пскова
Более 60 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Андрей Маковский готов отстаивать трудовые права граждан в областном Собрании
Каникулы в псковских школах начнутся с 25 октября
Незаконный ввоз крупной партии украшений на два миллиона рублей остановили псковские таможенники
На территории комплекса «Россия – моя история» в Пскове может появиться мультимедийный фонтан

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг