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Политика / Власть

Борис Елкин подал документы для участия в конкурсе на пост сити-менеджера Пскова

21 октября 2021 года, 17:55

21 октября Борис Елкин подал документы на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Пскова. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Борис Елкин подал документы для участия в конкурсе на пост сити-менеджера Пскова

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

«Это ответственный шаг в моей карьере. Считаю важным продолжить развитие нашего города и воплотить в жизнь новые идеи», – отметил он.

Конкурс на замещение главы администрации Пскова состоится 27 октября. Первый этап пройдет с 12.00 до 13.00, в рамках которого комиссия рассмотрит документы участников. Второй тур состоится с 15.00 до 18.00, в ходе которого состоится собеседование. Документы от претендентов на пост сити-менеджера Пскова принимались до 21 октября. Должность главы городской администрации стала вакантной в связи с уходом Александра Братчикова в Псковское областное Собрание, который получил мандат депутата по итогам сентябрьских выборов.

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