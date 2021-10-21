Более 60 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области

В Псковской области на карантин из-за коронавирусной инфекции закрыт 61 класс в 38 образовательных учреждениях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. В 22 дошкольных учреждениях на карантин из-за коронавируса закрыты 27 групп.

Вопрос об эпидемиологической обстановке в сфере образования Псковской области был рассмотрен на рабочей встрече главы региона Михаила Ведерникова и и.о. председателя регионального комитета по образованию Андрея Ермакова.

По словам и.о. руководителя профильного комитета, в Псковской области на карантине в связи с заболеваемостью ОРВИ находятся десять классов в восьми школах и пять групп в пяти детских садах.

Андрей Ермаков также отметил, что среди работников образования, коронавирусной инфекцией болеют 58 учителей и 27 воспитателей, и добавил, что введенное дистанционное обучение в период с 4 по 10 октября позволило разорвать в регионе цепочку заболеваемости. До этого, по его словам, на карантине находилось порядка 80 классов.

Кроме того, и.о. главы профильного комитета подчеркнул, что процент привитых в сфере образования давно перешагнул за 80%. В Бежаницком, Куньинском, Палкинском и Усвятском районах этот процент уже близок к 90%, педагогов старшей возрастной категории – к 100%. Сложности имеются с вакцинацией педагогических работников в Пыталовском, Новосокольническом и Дедовичском районах.