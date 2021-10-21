Каникулы в псковских школах начнутся с 25 октября

С 25 октября в школах Псковской области начнутся каникулы. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации. Каникулярный период в школах продлится до 7 ноября.

Вопрос о дате начала каникул в образовательных учреждениях был обсужден на рабочей встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с и.о. председателя регионального комитета по образованию Андреем Ермаковым.

«В целях обеспечения должного уровня профилактических мер против распространения COVID-19, во всех районах области каникулы начнутся с 25 октября. В случае утверждения Министерством просвещения дополнительных осенних каникул в общеобразовательных организациях страны на период до 7 ноября, мы обеспечим двухнедельный цикл с минимизацией социальных контактов педагогов и учащихся», — отметил Андрей Ермаков.

Михаил Ведерников поручил и.о. руководителя профильного комитета провести разъяснительные беседы с руководством школ и родителями учеников о сокращении контактов в каникулярный период между детьми. По его словам, каникулы, в сложившейся ситуации, – это не только возможность отдохнуть, но и один из способов защиты от коронавируса и ОРВИ.