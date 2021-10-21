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Общество

На территории комплекса «Россия – моя история» в Пскове может появиться мультимедийный фонтан

21 октября 2021 года, 16:10

Мультимедийные фонтан могут установить на территории псковского комплекса «Россия – моя история». Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов. Вопрос его установки на территории комплекса на данный момент прорабатывается со Сбербанком.

На территории комплекса «Россия – моя история» в Пскове может появиться мультимедийный фонтан

Фото: Арсений Тимашов

По его словам, это будет необычный фонтан, не тот, к которому уже все привыкли. «Это фонтан с сухой чашей, ровной площадкой и бьющими из-под земли струями воды. Благодаря специальным технологиям в фонтане, образуется мелкодисперсная взвесь и на ней проецируются изображения. Именно эта водяная пыль с изображением под музыку станет украшением нашего города и любимым местом для псковичей», – отметил Сергей Грахов.

Руководитель профильного комитета также сообщил, что здание музейного комплекса «Россия – моя история» будет иметь черты древнепсковской архитектуры и зодчества. На нем появится характерный для псковских церквей узор. Кроме того, на данный момент на территории музея уже установлены колонны, на которые крепится кровля, а также возведен фундамент.

«Мы планируем к концу следующей недели полностью уложить кровлю. Подрядчик сделал заказ, и в начале ноября начнут поступать стеновые панели аналогичные сэндвич-панелям в Псковской инфекционной больнице, только другого цвета. Панели будут в дальнейшем закрыты фасадом. Жители не должны бояться, что это останется в таком виде, они закроются фасадом, с отделкой под древнепсковскую архитектуру», – подчеркнул Сергей Грахов и добавил, что на строительном объекте уже началась прокладка внутриплощадочных и наружных сетей.

На территории комплекса «Россия – моя история» в Пскове может появиться мультимедийный фонтан

Фото: Арсений Тимашов

В здании музейного комплекса будут проводиться мультимедийные выставки. Территорию парка «Россия – моя история» же планируют превратить в музейно-выставочно-спортивно-образовательный кластер, в который войдут территория стадиона «Электрон» с ФОКОТом для занятий футболом, бегом и другими видами спорта. Рядом с комплексом появятся общеобразовательные школы и центр дополнительного образования.

«В ближайшее время мы объявим конкурсные процедуры на проектирование и благоустройство этой территории для того, чтобы иметь проект, который пройдет государственную экспертизу с учетом мнения жителей и будем обращаться в федеральный центр за выделением средств на строительные работы, – отметил руководитель профильного комитета.

Строительство здания музейного комплекса «Россия – моя история» планируют завершить в апреле-мае 2022 года. Сдача объекта будет возможна только при завершении благоустройства территории.

Объект находится на постоянном контроле и у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, и у митрополита Псковского и Порховского Тихона, по инициативе которого на территории Пскова и возводится этот музей.

Проект комплекса «Россия – моя история» реализуется совместно с русской православной церковью. На его строительство направлено 500 млн рублей, половина из которых была выделена Псковской области из резервного фонда Правительства РФ, вторая половина привлечена из внебюджетных источников.

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