В финал всероссийского конкурса «Большая перемена» вышли псковские школьники

Восемь учащихся 5-10-х классов псковских школ вышли в финал всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации. В их число вошли 6 школ города Пскова: Гуманитарный лицей, Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, Лицей «Развитие», Многопрофильный правовой лицей №8, Школа №2 и Погранично-таможенно-правовой лицей.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» проводиться по 12 тематическим направлениям: «Твори!» (творчество), «Меняй мир вокруг!» (комфортная среда), «Расскажи о главном!» (медиа и СМИ), Делай добро!» (волонтерство), «Познавай Россию!» (туризм), «Будь здоров!» (медицина), «Помни!» (историческая память), «Создавай будущее!» (наука и технологии), «Служи отечеству» (патриотизм), «Открывай новое!» (развитие образовательных технологий), «Сохраняй природу!» (экология) и «Предпринимай!» (предпринимательство).

Школьники из Пскова примут участие в пятом этапе конкурса «Финальный ход», который пройдет в ноябре в Международном детском центре «Артек». В рамках финала участники будут решать кейсовые задания.

Победители конкурса среди учеников 5-7 классов выиграют путешествие на поезде «Большая перемена» по маршруту «Москва – Владивосток». 300 учащихся 8-9 классов получат по 200 тысяч рублей. Победители из 10-х классов получат денежный приз в 1 миллион рублей. Призовые средства можно потратить и на оплату обучения, и на приобретение собственного жилья, и на оплату проезда к месту учебы, и на образовательные гаджеты.

Первый всероссийский конкурс «Большая перемена» прошел в 2020 году. Во всех его этапах приняли участие более двух тысяч псковских школьников. По итогам конкурса один миллион рублей выиграла учащаяся Псковской инженерно-лингвистической гимназии Варвара Маслова. По 200 тысяч рублей получили учащаяся школы №2 Софья Петрова и Анна Мизгирева из Псковского педагогического комплекса.