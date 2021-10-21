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Транспорт / Инфраструктура

Более 200 метров аварийного дорожного участка отремонтировали по требованию Порховской прокуратуры

21 октября 2021 года, 14:30

После вмешательства прокуратуры в Порховском районе отремонтировали более 200 метров аварийного участка дороги на улице Калачева. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Прокуратуры Псковской области. Проверка была проведена в отношении исполнения законодательства безопасности дорожного движения должностными лицами городского поселения «Порхов».

Более 200 метров аварийного дорожного участка отремонтировали по требованию Порховской прокуратуры

Фото: Дарья Хваткова

Прокуратурой Порховского района было установлено, что в городе Порхов на покрытии проезжей части улицы Калачева имеются выбоины, которые превышают предельно допустимые размеры. Тем самым это угрожает безопасному проезду транспорта с установленными нагрузками и скоростями.

По итогам проверки в адрес главы городского поселения «Порхов» было вынесено представлением с требованием устранить выявленные нарушения закона. Решение прокурора было удовлетворено. На дорожном участке по улице Калачева проведен ремонт стоимостью более 3 млн рублей, в ходе которого были устранены дефекты в полном объеме. Более 200 метров аварийного участка улицы полностью заменено.

Представление в адрес главы городского поселения «Порхов» были вынесено в рамках требований Федерального закона «О безопасности дорожного движения», предполагающих, что безопасность дорожного движения должны обеспечивать ремонт и содержание дорог.

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