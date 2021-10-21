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Культура

Усадебные парки будут доступны для непривитых туристов в Псковской области

21 октября 2021 года, 14:04

В Псковской области для туристов, которые не имеют QR-кодов о полном курсе вакцинации от коронавируса или о перенесённом заболевании будут доступны некоторые усадебные парки. Так, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» с 1 ноября туристы QR-кода смогут прогуляться по паркам в усадьбах, но без экскурсовода. Как сообщили «Псковской правде» в заповеднике, тем, кто желает заказать экскурсию, потребуется предъявить документы о вакцинации или перенесённом коронавирусе.

В Псково-Изборском объединённом музее-заповеднике на данный момент окончательного решения о том, какие объекты будут доступны невакцирированным туристам, пока не принято. Возможно, для них также будут открыты уличные объекты — Псковский кремль, Изборская крепость, усадебные парки.

С 1 ноября в Псковской области ужесточаются ограничительные меры. В частности, только имеющие QR-код смогут посещать музеи, картинные галереи, выставочные залы, точки общественного питания, бассейны, фитнес-центры и некоторые другие организации.

Подробнее о том, как Псковская область будет принимать туристов во время ноябрьских праздников, читайте здесь >>>

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