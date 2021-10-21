Псковская область заявила 29 школ на участия в программе капремонта

Псковская область заявила в Министерство Просвещения РФ 29 образовательных учреждений на участие в государственной программе «Развитие образования». Об этом «Псковской правде» сообщили в администрации региона. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и и.о. председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков обсудили подачу заявки в рамках рабочей встречи.

Данные учреждения пройдут приоритетный отбор на получение субсидии на капитальный ремонт в 2022 году.

По словам Андрея Ермакова, в список заявленных учреждений заявили те, которые в настоящее время остро нуждаются в ремонтных работах. Приоритетными стали образовательные организации в селах и на территории малых городов. Отбор прошли и успевшие в срок предоставить необходимую сметную документацию учреждения.

Особую ответственность во время подготовки региональной заявки, по словам и.о. председатель регионального комитета по образованию, проявили Псков, Великие Луки, а также Куньинский, Великолукский, Печорский, Струго-Красненский, Островский, Себежский и Порховский районы.

«Проект для нас очень важен – степень износа фонда образовательных организаций велика, участие в программе будет серьезным подспорьем», – заявил Андрей Ермаков. Он также сказал, что глобальной задачей Псковской области является участие в федеральной программе всех 46 нуждающихся в капремонте учреждений.

Михаил Ведерников велел Андрею Ермакову проработать с муниципалитетами вопрос о включении не вошедших в региональный перечень объектов в заявку на следующие периоды. Программа рассчитана до 2026 года.

«Такая федеральная поддержка позволит заместить региональные средства. Ведь только в 2021 году на ремонт образовательных учреждений Псковской области направлено более 250 млн рублей», – подчеркнул губернатор.