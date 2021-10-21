Новый детский сад откроют в декабре на Завеличье в Пскове

Детский сад по адресу улица Коммунальная, 56 в Пскове будет введен в эксплуатацию в декабре этого года. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе города.

Строительство детского сада, проходящее в рамках национального проекта «Демография», находится в завершающей стадии. Учреждение рассчитано на 120 мест.

Уже подходят к концу отделочные работы и идет установка оборудования. В начале ноября планируют начать сборку и установку мебели.

На уличной территории детского сада рабочие уже закачивают монтаж детских площадок и устройство освещения, на пешеходной зоне уложили брусчатка и асфальт. При хорошей погоде строители начнут укладывать резиновое покрытие на детскую площадку.

Заказчиком выступает Управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова. Подрядчиком является организация ООО «Стройсистема».