Ведерников: Дополнительным ограничениям быть

«Прорабатывали сегодня возможность введения нерабочих дней с 23 октября. Пришли к выводу, что пока можем обойтись без этой крайней меры, но дополнительные ограничения будут», – сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

За минувшие сутки, 20 октября, коронавирусом заболели 269 человек.

В Пскове (всего 18 тыс. 671) заболели 87 человек, в Великих Луках (всего 9 тыс. 89) – 65.

В Псковском районе (всего 4 тыс. 541) заразились 20 местных жителей, в Великолукском (всего 1 тыс. 392) — 15, в Невельском районе (всего 2 тыс. 268) – 11 человек, в Гдовском (всего 867) — девять. По восемь новых случаев зафиксировано в Новосокольническом (всего 1 тыс. 473) и Себежском (всего 1 тыс. 85) районах.

В Дедовичском районе (всего 1 тыс. 365) заболели семь человек. По шесть человек заболели в Плюсском (всего 972), Стругокрасненском (всего 796) и Куньинском (всего 487) районах. Пять заболевших подтверждено в Красногородском (всего 538) районе. По два человека заболели в Порховском (всего 1 тыс. 678), Опочецком (всего 1 тыс. 570), Новоржевском (всего 727), Пушкиногорском (всего 634), Пыталовском (всего 605), Бежаницком (всего 577) и Пустошкинском (всего 524) районах, по одному – в Локнянском (всего 370) и Усвятском (всего 342).

С начала пандемии всего заболели 55 тыс. 202 жителя региона. Выздоровело 46 тыс. 623 пациента, 261 – за минувшие сутки. Скончались 862 человека.