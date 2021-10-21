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Досуг / Погода

До +16 градусов ожидается в Псковской области 21 октября

21 октября 2021 года, 09:47

21 октября в Псковской области днем воздух прогреется до +11...+16 градусов, ночью столбики термометров покажут +6...+11, сообщает Псковский гидрометеоцентр.

До +16 градусов ожидается в Псковской области 21 октября

Фото: Арсений Тимашов

В регионе ожидается облачность. Пройдет небольшой дождь, местами – умеренный. Ветер будет западных направлений, сильный, порывистый.

В Пскове также ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура днем будет от +13 до +15, ночью – от +8 до +10.

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