До +16 градусов ожидается в Псковской области 21 октября

21 октября в Псковской области днем воздух прогреется до +11...+16 градусов, ночью столбики термометров покажут +6...+11, сообщает Псковский гидрометеоцентр.
21 октября в Псковской области днем воздух прогреется до +11...+16 градусов, ночью столбики термометров покажут +6...+11, сообщает Псковский гидрометеоцентр.
В регионе ожидается облачность. Пройдет небольшой дождь, местами – умеренный. Ветер будет западных направлений, сильный, порывистый.
В Пскове также ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура днем будет от +13 до +15, ночью – от +8 до +10.