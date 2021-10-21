Более 1 тыс. человек сделали первую прививку от коронавируса за последние сутки в Псковской области

За последние сутки, 20 октября, первую прививку от ковида в Псковской области сделал 1 тыс. 261 человек (всего 195 тыс. 648). Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Темпы прививочной кампании восстанавливаются к летнему уровню», – подчеркнул глава региона.

Второй компонент вакцины за последние сутки поставили 801 человек (всего 186 тыс. 79). Ревакцинировались за минувшие сутки 374 жителя региона (всего 8 тыс. 436).

Расход поступившей вакцины в регионе на данный момент составляет 78,2%.