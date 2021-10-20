Площадки для сдачи ГТО построили в трех районах Псковской области

По национальному проекту в трех районах Псковской области построили площадки для сдачи нормативов ГТО. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Три специализированные спортивные площадки для выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» и для тренировок сданы в Новосокольническом и Опочецком районах, а также в Великих Луках.

Как отметили в пресс-службе, работы по строительству данных объектов велись в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Для строительства площадок было выделено более 6 млн рублей.