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Спорт

Площадки для сдачи ГТО построили в трех районах Псковской области

20 октября 2021 года, 19:38

По национальному проекту в трех районах Псковской области построили площадки для сдачи нормативов ГТО. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Площадки для сдачи ГТО построили в трех районах Псковской области

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Три специализированные спортивные площадки для выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» и для тренировок сданы в Новосокольническом и Опочецком районах, а также в Великих Луках.

Как отметили в пресс-службе, работы по строительству данных объектов велись в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Для строительства площадок было выделено более 6 млн рублей.

Площадки для сдачи ГТО построили в трех районах Псковской области

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Спортивные объекты оснащены специализированными установками и тренажерами для тренировки и тестирования нормативов ГТО. Построенные площадки не только позволяют сдавать нормы комплекса «Готов к труду и обороне», но и дают возможность населению регулярно заниматься спортом. Спортсмены же могут проводить на них тренировки по воркауту.

Пять подобных площадок в Псковской области были открыты в 2020 году в рамках национального проекта. На данный момент спортивные комплексы установлены уже в 18 муниципалитетах региона. Еще три площадки для сдачи нормативов ГТО и для упражнений планируется построить в Псковской области в следующей году.

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