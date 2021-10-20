Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

Осадки и до 16 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 21 октября

20 октября 2021 года, 18:35

21 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +11...+16 градусов и +5...+10 градусов — в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Осадки и до 16 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 21 октября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 21 октября, по Псковской области ожидается облачная погода. По региону пройдут дожди.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

Атмосферное давление вновь ниже нормы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Площадки для сдачи ГТО построили в трех районах Псковской области
Разрешение на прием международных рейсов получил псковский аэропорт
В режиме повышенной готовности из-за непогоды работают псковские энергетики
Россия приближается к рекорду по экспорту кондитерских изделий
По факту смерти новорожденного ребенка в Пскове возбуждено уголовное дело
Владимир Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября
Почти 100 ДТП с участием пешеходов произошли в Псковской области с начала года
Детская и спортивная площадки появятся на Рижском проспекте в Пскове
Псковичи могут поддержать проект псковского завода «Титан-Полимер» в финале международной премии

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг