Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В режиме повышенной готовности из-за непогоды работают псковские энергетики

20 октября 2021 года, 17:55

Из-за циклона «Игнац» псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального филиала «Россети Северо-Запад». Циклон «Игнац» несет в Псковскую, Вологодскую, Мурманскую и Новгородскую области, а также в Карелию шквалистый ветер, мокрый снег, дожди и гололед.

В режиме повышенной готовности из-за непогоды работают псковские энергетики

Фото: филиал «Россети Северо-Запад»

Для оперативного восстановления электроснабжения в регионах готовы 986 единиц техники и 502 аварийные бригады. Резервное энергоснабжение социально значимых объектов обеспечат в случае необходимости 195 дизельных генераторов общей мощностью 12 МВт.

Неблагоприятная погода в Псковской области, согласно прогнозам синоптиков, продержится до пятницы.

Энергетики отмечают, что необходимо соблюдать правила техники безопасности вблизи линий электропередач и энергоустановок. К оборванным проводам ЛЭП запрещено подходить ближе, чем на 8 метром. Кроме того, нельзя самостоятельно восстановливать электроснабжение.

Об отключениях электроэнергии в регионе и замеченных повреждениях энергообъектов необходимо сообщать по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети»: 8-800-220-0-220, или на портале светлаястрана.рф.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Площадки для сдачи ГТО построили в трех районах Псковской области
Разрешение на прием международных рейсов получил псковский аэропорт
Осадки и до 16 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 21 октября
Россия приближается к рекорду по экспорту кондитерских изделий
По факту смерти новорожденного ребенка в Пскове возбуждено уголовное дело
Владимир Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября
Почти 100 ДТП с участием пешеходов произошли в Псковской области с начала года
Детская и спортивная площадки появятся на Рижском проспекте в Пскове
Псковичи могут поддержать проект псковского завода «Титан-Полимер» в финале международной премии

Комментарии

Авторизация
No comments
Осеннее обострение

Общество / Здоровье
20 октября 17:58

Осеннее обострение

Как распознать депрессию и вовремя получить помощь
В гармонии с природой

Общество / Экология
19 октября 17:25

В гармонии с природой
От люка к люку

Общество
18 октября 11:08

От люка к люку

Псковский архитектор рассказал о проекте урбанистического брендирования городского пространства