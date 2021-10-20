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Происшествия / Преступление

По факту смерти новорожденного ребенка в Пскове возбуждено уголовное дело

20 октября 2021 года, 17:10

Уголовное дело по факту смерти новорожденного ребенка возбудили в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Псковской области.

По факту смерти новорожденного ребенка в Пскове возбуждено уголовное дело

Фото: Следственный комитет РФ по Псковской области

Тело новорожденного ребенка было обнаружено 19 октября женщиной, выгуливающей собаку, возле железнодорожных путей в Пскове. Согласно предварительным данным медицинского судебного исследования, пострадала живорожденная девочка.

По факту смерти младенца следственными органами регионального Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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