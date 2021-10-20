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Происшествия / ДТП

Почти 100 ДТП с участием пешеходов произошли в Псковской области с начала года

20 октября 2021 года, 15:17

С начала 2021 года в Псковской области произошли 99 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. За 9 месяцев в ДТП 93 человека получили травмы различной степени тяжести, 14 человек погибли.

Почти 100 ДТП с участием пешеходов произошли в Псковской области с начала года

По вине автомобилистов произошло около 70% аварий. В 30 ДТП произошел наезд на пешеходов в темное время суток. Это составляет примерно треть от общего количества аварий с начала 2021 года. Однако именно на них приходится 60% всех погибших пешеходов.

Большинство дорожно-транспортных происшествий в регионе происходили из-за плохой освещенности отдельных дорожных участков и отсутствия светоотражающих элементов на одежде и аксессуарах пешеходов. Как отметили в УМВД, их приминение снижает риск наезда на пешехода примерно в 6,5 раз.

«Водитель, благодаря им, может увидеть пешехода заблаговременно, когда ситуация еще не является критичной, и способен принять необходимые меры, чтобы избежать наезда. В темное время суток водитель, использующий ближний свет фар, увидит человека без световозвращающих элементов на одежде только с расстояния в 30-50 метров. При наличии световозвращателей это расстояние увеличивается до 150 метров, а при движении с дальним светом фар - до 400 метров», – рассказали в УМВД.

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