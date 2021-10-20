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Общество

Детская и спортивная площадки появятся на Рижском проспекте в Пскове

20 октября 2021 года, 14:22

В Пскове во дворе дома №75 по Рижскому проспекту появятся новая детская и спортивная площадки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города. Современные площадки появятся в Пскове в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Детская и спортивная площадки появятся на Рижском проспекте в Пскове

Фото пресс-службы администрации города Пскова

Комплекс будет поделен на три зоны: для детей дошкольного возраста (горки, качели, песочница и карусель-велотренажер), для детей старшего возраста (качели и большой игровой комплекс) и для занятий спортом (комплекс турников, рукоход «змейка», эллиптический тренажер и брусья). Также во дворе поставят урны и скамейки.

Для обеспечения безопасности подрядчик подготовит территорию двора: уложит травмобезопасное резиновое покрытие, установит резиновый бордюр и элементы детской площадки. Деревянные элементы детской и спортивной площадок будут отполированы, а углы закруглены.

Сдача работ по строительству современного комплекса должна завершиться до 30 ноября. Финансирование проекта ведется из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков».

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