С 20 по 22 октября в Псковской области ожидается усиление ветра

20 октября в Псковской области с 16-19 часов ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду, которое продолжится в течение суток 21 и 22 октября. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
20 октября в Псковской области с 16-19 часов ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду, которое продолжится в течение суток 21 и 22 октября. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Сегодня в Псковской области облачно. Днем в регионе пройдут дожди, ночью – небольшие дожди. Днем температура будет от +7 до +12 градусов. Ночью – +5...+10 градусов.