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Культура / Фестиваль

Студентка Псковского колледжа искусств победила в Всероссийском конкурсе традиционной культуры

20 октября 2021 года, 12:53

Студентка Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Ольга Зинина победила в Всероссийском фестивале-конкурсе «Потомки великих мастеров». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Студентка Псковского колледжа искусств победила в Всероссийском конкурсе традиционной культуры

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В заочном туре Ольга Зинина представила свою практическую работу исследовательского характера, посвященную псковским традиционным гуслям. В финале конкурса, прошедшем в Дербенте (республика Дагестан), девушка представила свой инструмент и создала литературно-музыкальную композицию на тему «Моя Родина».

В состав экспертного жюри, которое оценивало участников, вошли руководители ведущих ВУЗов страны.

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Комментарии

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Бабулечка
16:33 20.10.2021

Молодец, что победила в традиционной культуре! А кто в нетрадиционной победил?!

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