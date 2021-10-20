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Общество / Здоровье

Еще 261 человек заболел коронавирусом в Псковской области

20 октября 2021 года, 12:17

За прошедшие сутки, 19 октября, в регионе подтвердился еще 261 случай заражения коронавирусом в Псковской области. Об губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Еще 261 человек заболел коронавирусом в Псковской области

Фото: Андрей Степанов

В Пскове заболели 84 человека (всего 18 тыс. 584), в Великих Луках (всего 9 тыс. 24) – 60 жителей. В Псковском районе (всего 4 тыс. 521) зафиксировано 18 новых случаев, в Невельском (всего 2 тыс. 257) — 15, в Дедовичском (всего 1 тыс. 358) — 11. По восемь местных жителей заразились в Великолукском (всего 1 тыс. 377), Себежском (всего 1 тыс. 77) и Плюсском (всего 966) районах. Семь человек заболели в Новосокольническом (всего 1 тыс. 465) районе. По пять новых случаев зафиксировано в Опочецком (всего 1 тыс. 568), Стругокрасненском (всего 790) и Бежаницком (всего 575) районах. Четыре человека заразились в Красногородском районе (всего 533). По три подтвержденных случая коронавируса в Пустошкинском (всего 522), Новоржевском (всего 725), Островском (всего 2 тыс. 554) и Порховском (всего 1 тыс. 676) районах, по два — в Гдовском (всего 858), Пушкиногорском (всего 632), Пыталовском (всего 603) и Куньинском (всего 481) районах, по одному — в Печорском (всего 1 тыс. 97), Локнянском (всего 369) и Усвятском (всего 341).

пациентов, полностью победивших СOVID-19. При этом растет число больных, нуждающихся в продолжительной интенсивной терапии.

С начала пандемии число заболевших достигло 54 тыс. 933. Выздоровело 46 тыс. 362 человека, в том числе 247 – за прошедшие сутки. Скончались 856 жителей региона.

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