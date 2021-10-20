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Культура / Наследие

Культурные ценности переданы Министерству культуры Псковской таможней

20 октября 2021 года, 11:42

Псковская таможня в год 30-летия Федеральной таможенной службы России передала культурные ценности Министерству культуры, памятные и наградные медали – администрации президента РФ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Культурные ценности переданы Министерству культуры Псковской таможней
Фото пресс-службы пресс-службе Северо-Западного таможенного управления

Таможенники передали в Управление Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу керамическое панно в деревянной раме с изображением сидящей возле дерева женщины; печатное издание 1884 года Communion Bush на немецком языке; металлическая фляга начала XIX века; золотистый поднос с цветочным узором и пять государственных кредитных билетов номиналом 3, 5, 10 и 25 рублей, образца 1909 и 1903 года. Все эти культурные ценности пытались провести в 2020 – 2021 годах через Псковскую таможню.

Культурные ценности переданы Министерству культуры Псковской таможней

Фото пресс-службы пресс-службе Северо-Западного таможенного управления

Эксперты признали предметами исторического достояния народов России и зарубежных стран 14 незаконно перемещаемых в сентябре 2019 года через таможенный пост МАПП Убылинка памятных и наградных медалей. Медали конфисковали и передали в администрацию президента.

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