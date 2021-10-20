20 октября возможно отключение воды на улице Крестки в Пскове

20 октября в домах жильцов, проживающих на улице Крестки в Пскове, возможно временное отключение воды. Об этом сообщает псковский Горводоканал в своей группе «ВКонтакте». Воду могут отключить в связи с проведением ремонтных работ.
20 октября в домах жильцов, проживающих на улице Крестки в Пскове, возможно временное отключение воды. Об этом сообщает псковский Горводоканал в своей группе «ВКонтакте». Воду могут отключить в связи с проведением ремонтных работ.
19 октября на улице Максима Горького произошла авария, которая привела к отключению воды у части домов Завеличья.