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Общество / Здоровье

Около 500 млн рублей направят на покупку оборудования для больниц Псковской области

20 октября 2021 года, 09:56

Около 500 млн рублей направят на закупку специализированной аппаратуры и медицинских изделий для больниц Псковской области. Об этом сообщает Телеграм-канал Правительства России.

Около 500 млн рублей направят на покупку оборудования для больниц Псковской области

Фото: Андрей Степанов

Более 20 медучреждений получат новое оборудование, что должно значительно повысить доступность качественной медпомощи в области.

Средства пойдут на реанимационные комплексы для новорожденных, цифровые рентгенографы, системы ультразвуковой визуализации, дезинфицирующие машины, тренажеры для восстановления пациентов, эндоскопы, а также на готовые рабочие места для врачей-оториноларингологов и офтальмологов

Работа проводится по поручению президента России.

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