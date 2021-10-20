Дожди ожидаются в Псковской области 20 октября

20 октября в Псковской области ожидается облачная погода. Днем в регионе пройдут дожди, ночью – небольшие дожди. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Ветер будет южных направлений, умеренный, но местами ожидается сильный и порывистый. Днем воздух прогреется до +7...+12 градусов. Ночь пройдет без заморозков – +5...+10 градусов.

В Пскове максимальная температура днем и минимальная ночью +9...+11 градусов.

В Великих Луках днем воздух прогреется от +7 до +9, ночью – от +5 до +7.