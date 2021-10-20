Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Более 800 человек сделали первую прививку от коронавируса за последние сутки в Псковской области

20 октября 2021 года, 08:30

За последние сутки, 19 октября, первую прививку от ковида в Псковской области сделали 829 человек (всего 194 тыс. 387). Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. 

«Без массовой вакцинации мы не одолеем вирус и не избавимся от ограничений», – подчеркнул глава региона.

Второй компонент вакцины за последние сутки поставили себе 634 человека (всего 185 тыс. 278). Ревакцинировались 8 тыс. 62 жителя Псковской области.

Расход поступившей вакцины в регионе на данный момент составляет 77,8%.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Еще 261 человек заболел коронавирусом в Псковской области
Культурные ценности переданы Министерству культуры Псковской таможней
20 октября возможно отключение воды на улице Крестки в Пскове
Около 500 млн рублей направят на покупку оборудования для больниц Псковской области
Дожди ожидаются в Псковской области 20 октября
До конца октября в Псковском областном театре кукол отменяются все спектакли
До 12 градусов тепла и дожди ожидаются в Псковской области 20 октября
Более 600 дел за нарушение масочного режима рассмотрели псковские суды
После ремонта по нацпроекту в Пскове в эксплуатацию введена Площадь Победы

Комментарии

Авторизация
No comments
В гармонии с природой

Общество / Экология
19 октября 17:25

В гармонии с природой
От люка к люку

Общество
18 октября 11:08

От люка к люку

Псковский архитектор рассказал о проекте урбанистического брендирования городского пространства
Откуда мурашки?

Общество / Здоровье
18 октября 10:44

Откуда мурашки?