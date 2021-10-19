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Культура / Театр

До конца октября в Псковском областном театре кукол отменяются все спектакли

19 октября 2021 года, 19:35

Все спектакли в Псковском областном театре купол отменяются с 19 по 31 октября в связи с болезнью технического специалиста, отвечающего за сопровождение спектаклей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

До конца октября в Псковском областном театре кукол отменяются все спектакли

Фото: Театрально-концертная дирекция

Псковичи могут сдать раннее приобретенные билеты в кассу Псковской областной филармонии, которая расположена на Некрасова, 24. Также их можно вернуть онлайн, позвонив по телефону техподдержки Орбилет: 8-800-600-47-44.

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