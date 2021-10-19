До 12 градусов тепла и дожди ожидаются в Псковской области 20 октября

20 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +7...+12 градусов и -5...0 градусов – ночью. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
20 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +7...+12 градусов и -5...0 градусов – ночью. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 20 октября, по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди.
Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.
Атмосферное давление ниже нормы.