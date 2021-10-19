Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До 12 градусов тепла и дожди ожидаются в Псковской области 20 октября

19 октября 2021 года, 18:45

20 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +7...+12 градусов и -5...0 градусов – ночью. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До 12 градусов тепла и дожди ожидаются в Псковской области 20 октября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 20 октября, по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До конца октября в Псковском областном театре кукол отменяются все спектакли
Более 600 дел за нарушение масочного режима рассмотрели псковские суды
После ремонта по нацпроекту в Пскове в эксплуатацию введена Площадь Победы
Псковичам рассказали, когда в регионе выпадет первый снег
Карантин по АЧС сняли с территории предприятия в Псковском районе
Кузнец из США: Я рад, что мастера со всего мира смогут приехать в Псков
Пострадавшим от потопа на улице Максима Горького в Пскове планируют возместить ущерб
Голосование за проект благоустройства псковского парка реки Милевки продолжится до 15 ноября
В Пскове продолжается работа по созданию инклюзивного парка в Корытово

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг