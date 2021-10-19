После ремонта по нацпроекту в Пскове в эксплуатацию введена Площадь Победы

После ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Пскове введена в эксплуатацию Площадь Победы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации. Приемка объекта состоялась 19 октября.



В рамках ремонтных работ подрядчиком были разобраны покрытие проезжей части и тротуаров, а также бортовой камень. Вместо старого покрытия дорожники уложили два новых слоя асфальтобетонного покрытия с геосеткой между ними. Кроме того, в рамках работ были заменены плиты перекрытий и люки колодцев, заасфальтированы тротуары, установлен новый бортовой камень. На проезжей части термопластиком нанесена дорожная разметка.





Также подрядчиком был устроен технический проход из тротуарной плитки на стыке зеленой зоны и бортового камня. Старое пешеходное ограждение было демонтировано. Газоны засеяли травами. Финансирование ремонта Площади Победы осуществлялось из федерального и областного бюджетов. Работы должны были завершиться до 31 августа. Однако, срок ввода в эксплуатацию объекту был сдвинут по вине подрядной организации – ООО «Дорремстрой».