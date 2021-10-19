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Транспорт / Инфраструктура

После ремонта по нацпроекту в Пскове в эксплуатацию введена Площадь Победы

19 октября 2021 года, 17:45

После ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Пскове введена в эксплуатацию Площадь Победы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации. Приемка объекта состоялась 19 октября.

После ремонта по нацпроекту в Пскове в эксплуатацию введена Площадь Победы

Фото пресс-службы администрации города Пскова

В рамках ремонтных работ подрядчиком были разобраны покрытие проезжей части и тротуаров, а также бортовой камень. Вместо старого покрытия дорожники уложили два новых слоя асфальтобетонного покрытия с геосеткой между ними.

Кроме того, в рамках работ были заменены плиты перекрытий и люки колодцев, заасфальтированы тротуары, установлен новый бортовой камень. На проезжей части термопластиком нанесена дорожная разметка.

После ремонта по нацпроекту в Пскове в эксплуатацию введена Площадь Победы

Фото пресс-службы администрации города Пскова

Также подрядчиком был устроен технический проход из тротуарной плитки на стыке зеленой зоны и бортового камня. Старое пешеходное ограждение было демонтировано. Газоны засеяли травами.

Финансирование ремонта Площади Победы осуществлялось из федерального и областного бюджетов. Работы должны были завершиться до 31 августа. Однако, срок ввода в эксплуатацию объекту был сдвинут по вине подрядной организации – ООО «Дорремстрой».

После ремонта по нацпроекту в Пскове в эксплуатацию введена Площадь Победы

Фото пресс-службы администрации города Пскова

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние в этом году приводят 12 объектов города Пскове. На данный момент в эксплуатацию уже введены улицы Бастионная, Чудская, Алтаева, Трохина, Октябрьский проспект, Октябрьская площадь, площадь Победы и площадь Ленина. В скором времени состоится приемка улицы Инженерной.

На сегодняшний день продолжаются ремонтные работы на улице Коммунальной и Рижском проспекте, а также реконструкция улицы Кузбасской дивизии. Скоро в Пскове начнется капитальный ремонт второй очереди улицы Яна Фабрициуса. Работы на этих объектах будут завершены в 2022-2023 годах.

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