Кузнец из США: Я рад, что мастера со всего мира смогут приехать в Псков

«Я рад, что мастера со всего мира смогут приехать в Псков и посмотреть на то, что служит вдохновением для работ псковских кузнецов», - отметил кузнец из США Джерард Кое, организатор международного фестиваля кузнечного искусства, который планируется провести в Пскове в июле 2021 года, сообщает АиФ-Псков.

Джерард Кое приехал в Псков, чтобы решить организационные моменты предстоящего мероприятия, в кортом примут участие свыше 50 кузнецов из разных стран. Псков американский кузнец посещает впервые, но признается, что знаком с творческом псковских коллег. «Я знаком с псковским кузнецом Тимофеем Силичем. Дважды приглашал его в Аргентину, и мы работали вместе. Мне очень нравятся его работы», - пояснил он.

Также кузнец наслышан об известном псковском архитекторе-реставраторе, кузнеце Всеволоде Смирнове. «Во многом именно ему Псков обязан восстановлением своих исторических памятников после войны. Считаю, что каждый из нас может дать частичку себя, чтобы это дело продолжать», - отметил Джерард Кое.

Американский кузнец также рассказал, что от посещения Пскова у него приятные впечатления: «Город мне нравится. Он имеет очень богатую историю. Здесь много храмов, много внимания уделяется их восстановлению. Мне интересно творчество моих коллег — псковских кузнецов», - рассказал он.