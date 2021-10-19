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Общество

Пострадавшим от потопа на улице Максима Горького в Пскове планируют возместить ущерб

19 октября 2021 года, 16:18

«Горводоканал» планирует возмещение ущерба пострадавшим от утечки воды на улице Максима Горького в Пскове. Об этом предприятие сообщило в своем Instagram-аккаунте.

Пострадавшим от потопа на улице Максима Горького в Пскове планируют возместить ущерб

Фото из Instagram-аккаунта «Горводоканала»

Оценкой причиненного ущерба будет заниматься специальная комиссия, которая на данный момент уже совершает обход близлежащих частных домов. Возмещение денежных средств собственникам планируется в полном объеме.

Также стало известно, что в результате аварии была повреждена часть территории парка у Мирожского монастыря. Представители «Горводоканал» отметили, что предприятие в ближайшее время займется благоустройством поврежденной территории.

Аварийно-восстановительные работы на улице Максима Горького на одном из самых крупных водоводов диаметром 500 метров, проложенном в 1966 году, проводятся 19 октября. В работах по ликвидации последствий утечки участвуют три аварийные бригады в количестве 16 сотрудников, а также 6 единиц специализированной техники.

Пострадавшим от потопа на улице Максима Горького в Пскове планируют возместить ущерб

Фото из Instagram-аккаунта «Горводоканала»

«К сожалению, аварийный участок водовода, состоящий из старых чугунных труб, требует полной реконструкции, в связи с чем Горводоканал планирует серьезные и дорогостоящие работы по санации данного участка», – подчеркнули в «Горводоканале» и добавили, что работы позволят не только избежать повреждений дорожного полотна, но и исключить полное перекрытие дорог при их проведении.

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