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Общество

В Пскове продолжается работа по созданию инклюзивного парка в Корытово

19 октября 2021 года, 14:52

В Пскове продолжается работа по созданию инклюзивного парка в Корытово. Как сообщает «АиФ-Псков», об этом рассказал директор Псковского центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев.

Андрей Царев напомнил, что центру лечебной педагогики передали в пользование 10 гектаров городского леса. «Совместно с партнёрами из организации «Чудской проект» мы разработали концепцию того, что можно сделать, на средства Программы трансграничного сотрудничества «Латвия-Россия» в рамках партнёрского проекта «Новая жизнь старых парков» благоустроили участок этой территории на принципах универсального дизайна», - рассказал он.

По словам директора, это место, где все могут отдыхать, в первую очередь, жители города, семьи с детьми, и ребята из центра лечебной педагогики. «Это место – как раз ресурс, который поможет объединять людей», - заметил Андрей Царев.

Основные работы по благоустройству парка завершились около года назад. «Но работа продолжается: поставили дополнительно игровой комплекс, поставим карусель. Может, в будущем году стадион удастся сделать, там где «Солдатский пляж». И городская власть планирует тротуар с велосипедной дорожкой», - сообщил он. 

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